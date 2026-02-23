В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: что о ней известно

В деле о теракте во Львове, в результате которого погибла полицейская и пострадали правоохранители, появилась еще одна фигурантка - 18-летняя жительница Харьковщины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.
По словам Рудницкого, теракт состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.
"Она получала соответствующие задания куратора - купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство", - сообщил заместитель председателя СБУ.
По данным следствия, около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорника, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.
По словам Рудницкого, еще одна молодая женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине.
"Она сообщила, что по определенному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы выехала полиция", - отметил он.
После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал другой экипаж, раздался еще один взрыв.
В результате теракта погибла молодая сотрудница полиции, также есть тяжело раненые, около двух десятков правоохранителей пострадали.
Позже Рудницкий уточнил, что вторая фигурантка за свою работу получила 2000 гривен.
Основную фигурантку задержали недалеко от государственной границы. По словам представителя СБУ, во время операции была налажена совместная работа Службы безопасности, Нацполиции и пограничников.
"Она была задержана, после этого задержана также возможная ее пособница, которая находилась в городе Харьков, и доставлена во Львов", - заявил Рудницкий.
По его словам, задержанная дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. По предварительным данным, на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.
Первый взрыв произошел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место приехал следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, более 20 человек получили ранения.
Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в Старом Самборе в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей объявили подозрение по статьям о террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием. Сейчас продолжается досудебное расследование.
По данным полиции, подозреваемая могла заложить взрывчатку в мусорные баки и зафиксировать это на видео.
Сегодня Галицкий районный суд Львова избрал ей меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.