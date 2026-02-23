В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: что о ней известно

Как готовился теракт

По словам Рудницкого, теракт состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.

"Она получала соответствующие задания куратора - купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство", - сообщил заместитель председателя СБУ.

По данным следствия, около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорника, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.

Какую роль сыграла 18-летняя девушка из Харьковской области

По словам Рудницкого, еще одна молодая женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине.

"Она сообщила, что по определенному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы выехала полиция", - отметил он.

После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал другой экипаж, раздался еще один взрыв.

В результате теракта погибла молодая сотрудница полиции, также есть тяжело раненые, около двух десятков правоохранителей пострадали.

Позже Рудницкий уточнил, что вторая фигурантка за свою работу получила 2000 гривен.

Задержание подозреваемых и расследование

Основную фигурантку задержали недалеко от государственной границы. По словам представителя СБУ, во время операции была налажена совместная работа Службы безопасности, Нацполиции и пограничников.

"Она была задержана, после этого задержана также возможная ее пособница, которая находилась в городе Харьков, и доставлена во Львов", - заявил Рудницкий.

По его словам, задержанная дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.