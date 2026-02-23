RU

В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: что о ней известно

Фото: последствия теракта во Львове (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В деле о теракте во Львове, в результате которого погибла полицейская и пострадали правоохранители, появилась еще одна фигурантка - 18-летняя жительница Харьковщины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.

Читайте также: Telegram, след РФ и погибшая полицейская: что известно о теракте во Львове

Как готовился теракт

По словам Рудницкого, теракт состоял из двух частей. Основной фигуранткой следствие считает жительницу Ровенской области, которая приехала во Львов и действовала по указаниям куратора.

"Она получала соответствующие задания куратора - купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить взрывное устройство", - сообщил заместитель председателя СБУ.

По данным следствия, около 00:10 женщина заложила устройство возле мусорника, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.

Какую роль сыграла 18-летняя девушка из Харьковской области

По словам Рудницкого, еще одна молодая женщина, которой недавно исполнилось 18 лет, позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине.

"Она сообщила, что по определенному адресу происходит кража и есть необходимость, чтобы выехала полиция", - отметил он.

После прибытия первого экипажа произошел взрыв. Когда на место приехал другой экипаж, раздался еще один взрыв.

В результате теракта погибла молодая сотрудница полиции, также есть тяжело раненые, около двух десятков правоохранителей пострадали.

Позже Рудницкий уточнил, что вторая фигурантка за свою работу получила 2000 гривен.

Задержание подозреваемых и расследование

Основную фигурантку задержали недалеко от государственной границы. По словам представителя СБУ, во время операции была налажена совместная работа Службы безопасности, Нацполиции и пограничников.

"Она была задержана, после этого задержана также возможная ее пособница, которая находилась в городе Харьков, и доставлена во Львов", - заявил Рудницкий.

По его словам, задержанная дала добровольные показания и признала свою роль в событиях.

 

Что известно о теракте

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. По предварительным данным, на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

Первый взрыв произошел по прибытии экипажа патрульной полиции, второй - когда на место приехал следующий наряд. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, более 20 человек получили ранения.

Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в Старом Самборе в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей объявили подозрение по статьям о террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием. Сейчас продолжается досудебное расследование.

По данным полиции, подозреваемая могла заложить взрывчатку в мусорные баки и зафиксировать это на видео.

Сегодня Галицкий районный суд Львова избрал ей меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

