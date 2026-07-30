Дела об убежище в Германии теперь будут рассматривать ИИ

Как отмечается в сообщении, использование искусственного интеллекта должно сделать административные процедуры в сфере предоставления убежища и права на проживание более эффективными, унифицированными, качественными и безопасными.

Законопроект предусматривает, что компетентные органы смогут использовать персональные данные, полученные во время процедур предоставления убежища и оформления вида на жительство, для разработки систем искусственного интеллекта и других автоматизированных программ.

Такие системы будут анализировать ход административных процедур, выявлять закономерности в принятии решений и помогать быстрее прорабатывать заявления.

"Благодаря этому заявления должны прорабатываться быстрее, а решение – приниматься проще", - подчеркнули в правительстве.

Когда ИИ сможет проверять информацию

Документ также предусматривает возможность использования искусственного интеллекта для сопоставления информации, указанной в заявлении, с открытыми данными в Интернете.

Однако такая проверка будет применяться только в случаях, когда возникнут обоснованные сомнения в достоверности поданных заявителем сведений.

В то же время, в законопроекте отдельно подчеркивается, что индивидуальное рассмотрение каждого заявления и принятие окончательного решения будут оставаться исключительно за работниками компетентных государственных органов .

Таким образом, искусственный интеллект будет выполнять вспомогательную функцию и не будет заменять должностных лиц при принятии решений по предоставлению убежища или права на жительство.