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Дела Майдана: в Украине будут судить экс-начальника штаба "Беркута" из Крыма

Архивное фото: в Украине будут судить экс-начальника штаба "Беркута" из Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине будут судить бывшего начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" из Крыма. Его обвиняют в организации применения силы против активистов Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Следствие установило, что в феврале 2014 года он занимался организацией препятствования проведению собраний и митингов в Мариинском парке в Киеве. 

Его подчиненные применили к митингующим чрезмерную физическую силу и спецсредства, что привело к причинению телесных повреждений различной степени тяжести 117-ти участникам акций протеста в центральной части столицы.

Что еще вменяют бывшему "беркутовцу"

Бывшего правоохранителя обвиняют, среди прочего, в:

  • Умышленному тяжкому телесному повреждению;
  • Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа;
  • Незаконному препятствованию организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций.

Обвиняемый скрывается от органа досудебного расследования на временно оккупированной территории Украины и на территории РФ. Следствие в отношении него проводилось в заочном формате, он объявлен в международный розыск.

Дела Майдана

В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".

Недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут".

Также в октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.

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