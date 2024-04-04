Справи Майдану: в Україні судитимуть екс-начальника штабу "Беркута" з Криму

Деталі справи

Слідство встановило, що в лютому 2014 року він займався організацією перешкоджання проведенню зборів і мітингів у Маріїнському парку в Києві.

Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту в центральній частині столиці.

Що ще закидають колишньому "беркутівцю"

Колишнього правоохоронця звинувачують, серед іншого, в:

Умисному тяжкому тілесному ушкодженню;

Перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;

Незаконному перешкоджанню організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Обвинувачений переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України та на території РФ. Слідство щодо нього проводилося в заочному форматі, його оголошено в міжнародний розшук.

Справи Майдану