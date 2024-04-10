Дела Майдана: двух командиров "Беркута" из Львова будут судить за убийства активистов

В Украине передали в суд дело двух бывших командиров львовского "Беркута". Их обвиняют в причастности к убийствам активистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба этого подразделения.
Задержанные почти год назад экс-беркутовцы подозревались в организации убийств участников массовых акций протеста в центре Киева. Обвинительный акт направлен в суд.
18 февраля 2014 года они непосредственно способствовали убийству трех активистов, причинению телесных повреждений различной степени тяжести более 100 участникам акции протеста, в том числе 10-м - огнестрельные ранения.
Командир львовского "Беркута", действуя по указанию руководства столичной милиции, отдал приказ своим подчиненным получить патроны со свинцовой картечью, снарядить их в помповые ружья и вести неизбирательную стрельбу по активистам, пока эта картечь не закончится. Командир батальона имеет гражданство РФ.
"Поэтому очевидно, что он как гражданин Российской Федерации действовал в ее интересах, выбрав кровавый способ расправы с активистами за их гражданскую проукраинскую позицию", - пишет ГБР.
"Беркутовцы" обвиняются по целому ряду статей уголовного кодекса, в том числе по факту умышленного убийства и теракта.
Чтобы усложнить работу следователей и проведение баллистических экспертиз, помощник начальника штаба по указанию командира батальона присвоил орудие совершения преступления - огнестрельное оружие - и скрыл его.
"Однако, хоть и через 9 лет, но правосудию удалось догнать командира и задержать", - добавили правоохранители.
Сейчас его лишили украинского гражданства, арестовали имущество, как и имущество помощника начальника штаба, для возмещения ущерба, причиненного преступлением.
В конце 2013 и в начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.
В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 милиционеров. Подозрения о причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".
Недавно сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут".
Также в октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года.
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