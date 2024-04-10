Дела Майдана: двух командиров "Беркута" из Львова будут судить за убийства активистов

О ком идет речь

Работники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба этого подразделения.

Задержанные почти год назад экс-беркутовцы подозревались в организации убийств участников массовых акций протеста в центре Киева. Обвинительный акт направлен в суд.

Детали дела

18 февраля 2014 года они непосредственно способствовали убийству трех активистов, причинению телесных повреждений различной степени тяжести более 100 участникам акции протеста, в том числе 10-м - огнестрельные ранения.

Командир львовского "Беркута", действуя по указанию руководства столичной милиции, отдал приказ своим подчиненным получить патроны со свинцовой картечью, снарядить их в помповые ружья и вести неизбирательную стрельбу по активистам, пока эта картечь не закончится. Командир батальона имеет гражданство РФ.

"Поэтому очевидно, что он как гражданин Российской Федерации действовал в ее интересах, выбрав кровавый способ расправы с активистами за их гражданскую проукраинскую позицию", - пишет ГБР.

Имущество обвиняемых арестовано

"Беркутовцы" обвиняются по целому ряду статей уголовного кодекса, в том числе по факту умышленного убийства и теракта.

Чтобы усложнить работу следователей и проведение баллистических экспертиз, помощник начальника штаба по указанию командира батальона присвоил орудие совершения преступления - огнестрельное оружие - и скрыл его.

"Однако, хоть и через 9 лет, но правосудию удалось догнать командира и задержать", - добавили правоохранители.

Сейчас его лишили украинского гражданства, арестовали имущество, как и имущество помощника начальника штаба, для возмещения ущерба, причиненного преступлением.