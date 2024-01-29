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Дело Майдана: экс-командирам "Беркута" объявили подозрения за попытки уничтожить доказательства убийств

Украина, Понедельник 29 января 2024 12:23
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Дело Майдана: экс-командирам "Беркута" объявили подозрения за попытки уничтожить доказательства убийств Фото: ГБР объявило новые подозрения экс-командирам "Беркута" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях бывшим командирам спецподразделения "Беркут". Они пытались уничтожить оружие, из которого их подчиненные убили участников Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, из этого оружия 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве были убиты 48 и ранены 90 участников акций протеста.

Бывший командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве, осознавая, что предоставили преступные приказы, решили скрыть следы совершенных преступлений и уничтожить орудия убийств граждан.

Превышая власть и служебные полномочия, они организовали перевозку оружия с территории места дислокации ГМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева. Они разрезали ее на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировки серийных номеров. После этого остатки оружия работники "Беркута" сбросили в притоке Днепра - реке Вита - и закопали на берегу.

В частности, было уничтожено 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за которые - 10 лет лишения свободы.

Дела Майдана

Напомним, в конце 2013 и начале 2014 годов Украину охватили протесты, которые получили название Революция достоинства. Протесты привели к смене власти, а также бегству за границу экс-президента Виктора Януковича вместе с его соратниками.

В результате противостояния на Майдане погибли 107 протестующих и 13 полицейских. Подозрения в причастности к убийствам в основном были выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".

Ранее сообщалось, что сроки давности в части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в 2023 году.

Также начальник департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексей Донской отмечал, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 должен быть оглашен уже в 2023 году.

Недавно расследование дела по расстрелу митингующих на Майдане Независимости в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

Позже правоохранители завершили расследование уголовного производства и передали в суд материалы по 20 бывшим "беркутовцам". Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста в феврале 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов.

Также в октябре правоохранители сообщили о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ, в том числе главе Росгвардии Виктору Золотову, за преступления во время Революции Достоинства.

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