"Справедливость их догонит": в разведке описали судьбу оккупантов, казнивших украинских военных

Причастных захватчиков к недавней казни украинцев идентифицировали. Вопрос справедливого возмездия - это лишь вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Озвученная информация собственно сделана для того, чтобы и враг знал, что о них известно все и они не скроются", - подчеркнул представитель ГУР.

Как отметил Юсов, лучший шанс для российских военных преступников - это сдача в руки украинского правосудия.

"А в противном случае справедливость их догонит, но другим способом", - добавил Андрей Юсов.

Напомним, что накануне российские оккупанты расстреляли четырех украинских пленных возле Роботиного Запорожской области. Разведка идентифицировала причастных захватчиков.