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"Справедливість їх наздожене": у розвідці описали долю окупантів, що стратили українських віськових

Україна Росія, Четвер 20 червня 2024 12:47
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"Справедливість їх наздожене": у розвідці описали долю окупантів, що стратили українських віськових Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Причетних загарбників до нещодавньої страти українців ідентифікували. Питання справедливої відплати - це лише питання часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Озвучена інформація, власне, зроблена для того, щоб і ворог знав, що про них відомо все і вони не сховаються", - наголосив представник ГУР.

Як зауважив Юсов, найкращий шанс для російських воєнних злочинців - це здача в руки українського правосуддя.

"А в протилежному випадку справедливість їх наздожене, але в інший спосіб", - додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботиного Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників.

Страти українських військових

Варто зауважити, що українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових загарбниками РФ.

Напередодні генпрокурор України Андрій Костін повідомив про жорстоке вбивство українського захисника у Донецькій області. Росіяни обезголовили українського бійця.

Правоохоронці встановили особу страченого росіянами військового. Також були ідентифіковані російські командири, які причетні до злочину.

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