Пытки военнообязанного на Закарпатье: работнику ТЦК грозит тюрьма
Вскоре перед судом предстанет работник одного из ТЦК Закарпатской области, которому инкриминируют пытки военнообязанного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР.
Работники ГБР завершили расследование в отношении работника одного из районных ТЦК и СП Закарпатской области, которого обвиняют в пытках военнообязанного.
Обвинительный акт уже был передан в суд.
По данным следствия, в марте 2026 года работник ТЦК пытался насильно удержать мужчину на территории временного мобилизационного пункта. Для этого он приковал военнообязанного наручниками к металлической лестнице и оставил его в таком состоянии на всю ночь.
В ходе расследования работники ГБР:
- изъяли служебные документы и материалы внутренних проверок;
- допросили потерпевшего, свидетелей и представителей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
- просмотрели записи из нагрудных полицейских камер.
Работника ТЦК обвиняют в пытках - умышленном причинении сильных физических и моральных страданий с целью заставить человека действовать вопреки его воле. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.
В то же время ГБР продолжает расследование в отношении временного исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП и начальника подразделения военного учета.
По версии следствия, они могли быть причастны к незаконному удерживанию военнообязанных. Их дела выделили в отдельные уголовные производства.
Ранее этим чиновникам уже сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках военнообязанных.
Напомним, недавно ГБР устроило обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине .
Также мы сообщали, что 52-летний мужчина умер после пребывания в Кременчугском ТЦК, а ГБР начало расследование.