Европа профинансирует закупку американского оружия для Украины, - генсек НАТО

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генсек НАТО заявил в Давосе, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине.

"Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - добавил он.

Комментарии генерального секретаря прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Украины.

В Давосе Рютте также заявил, что крайне важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что президент России Владимир Путин воодушевит лидеров Северной Кореи и Китая.

"Нам действительно нужно активизировать, а не сокращать нашу поддержку Украины. Линия фронта движется в неправильном направлении", - сказал он.