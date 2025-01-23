Европа профинансирует закупку американского оружия для Украины, - генсек НАТО
Соединенные Штаты Америки должны продолжить поставки оружия в Украину. Европа оплатит счета.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Генсек НАТО заявил в Давосе, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине.
"Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - добавил он.
Комментарии генерального секретаря прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Украины.
В Давосе Рютте также заявил, что крайне важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что президент России Владимир Путин воодушевит лидеров Северной Кореи и Китая.
"Нам действительно нужно активизировать, а не сокращать нашу поддержку Украины. Линия фронта движется в неправильном направлении", - сказал он.
Напомним, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас опровергла заявление Трампа о том, что Европа якобы недостаточно помогает Украине. По ее словам, помощь ЕС достигла 134 млрд евро, что делает континент крупнейшим международным донором.