Дело о попытке изнасилования. Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Бывший президент США должен выплатить 83,3 млн за публичные заявления, которые он сделал в 2019 году, когда грубо отрицал обвинения в попытке изнасилования Джин Кэрролл. Следует отметить, что весной прошлого года Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей.

Жюри присяжных решило, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 млн, из которых 11 для финансирования кампании по восстановлению репутации и 7,3 за эмоциональный ущерб.

Также Трамп должен заплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления по поводу Кэрролл. Отмечается, что общая сумма более чем в восемь раз превышает ту, которую она требовала с самого начала.

Что предшествовало

9 мая федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Также его признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррола.