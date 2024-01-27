ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дело о попытке изнасилования. Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов

США, Суббота 27 января 2024 01:25
UA EN RU
Дело о попытке изнасилования. Суд обязал Трампа выплатить более 80 млн долларов Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Федеральный суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов компенсации писательнице и журналистке Джин Кэрролл за клевету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Бывший президент США должен выплатить 83,3 млн за публичные заявления, которые он сделал в 2019 году, когда грубо отрицал обвинения в попытке изнасилования Джин Кэрролл. Следует отметить, что весной прошлого года Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей.

Жюри присяжных решило, что Трамп должен выплатить Кэрролл компенсацию в размере 18,3 млн, из которых 11 для финансирования кампании по восстановлению репутации и 7,3 за эмоциональный ущерб.

Также Трамп должен заплатить 65 млн долларов штрафа за злонамеренные действия, делая заявления по поводу Кэрролл. Отмечается, что общая сумма более чем в восемь раз превышает ту, которую она требовала с самого начала.

Что предшествовало

9 мая федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Также его признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррола.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Суд
NEWS
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России