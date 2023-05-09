Суд признал Трампа виновным в деле о попытке изнасилования журналистки, - CNN
Федеральный суд Манхэттена признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Кэрролл в гардеробной универмага.
Суд присяжных признал его ответственным за избиение во время гражданского процесса Кэрролл против него, основанного на иске о сексуальном насилии. Бывший президент США должен будет выплатить пострадавшей 2 миллиона долларов компенсации.
Также Трампа признали виновным в клевете, когда он отрицал этот инцидент и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэрролл.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела о клевете на четыре недели. По его мнению, перенос необходим из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ.
Также ранее мы писали, что Трампу официально предъявлено уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.
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