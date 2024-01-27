Справа про спробу зґвалтування. Суд зобов'язав Трампа виплатити понад 80 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Колишній президент США повинен виплатити 83,3 млн за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, коли грубо заперечив звинувачення у спробі згвалтування Джин Керролл. Варто зазначити, що весною минулого року Трампа визнали винним у сексуальному насильстві над письменницею.

Журі присяжних вирішило, що Трамп повинен виплатити Керролл компенсацію в розмірі 18,3 млн, з яких 11 для фінансування кампанії з відновлення репутації та 7,3 за емоційну шкоду.

Також Трамп має сплатити 65 млн доларів штрафу за зловмисні дії, роблячи заяви щодо Керролл. Зазначається, що загальна сума більш ніж у вісім разів перевищує ту, яку письменниця вимагала з самого початку.

Що передувало

9 травня федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл.

Також його визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.