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Дело о секретных файлах. Стало известно, когда начнется суд над Трампом

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о секретных документах начнется 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Окружной судья США Эйлин Кэннон назначила начальную дату судебного разбирательства на 14 августа во Флориде по федеральным обвинениям Трампа в преднамеренном хранении секретных государственных документов и препятствовании правосудию.

Специальный советник министерства юстиции по этому делу Джек Смит настаивает на скорейшем рассмотрении дела. Однако сложности с обработкой строго засекреченных доказательств и то, как адвокаты Трампа отрицают досудебные ходатайства, показывает, что судебный процесс может затянуться.

Обвинение Трампа по делу о секретных документах

В августе 2022 года в резиденции Трампа Мар-а-Лаго ФБР нашло ряд секретных документов, которые он должен был сдать в Национальный архив после того, как покинул кресло президента, однако так и не сделал этого.

В июне этого года Федеральная прокуратура получила аудиофайл, в котором Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. После него были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о секретных документах.

Однако бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори заявил, что Трамп может спокойно участвовать в выборах президента 2024 года даже из тюрьмы, и в случае своей победы он может себя помиловать.

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Дональд Трамп