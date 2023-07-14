Дело о секретных документах: Трамп хочет перенести заседание до завершения выборов, спецпрокурор против

Так, адвокаты Трампа аргументировали свою просьбу тем, что до завершения выборов судебное разбирательство якобы не может быть справедливым, в то же время оно будет "глупым и показательным".

Помощник специального прокурора Дэвид Харбах опроверг эту характеристику в четверг, написав, что нет никаких юридических или фактических оснований для судебного разбирательства в такой "неопределенной и открытой форме" и "ответчики не предоставляют их".

Он призвал окружного судью США Эйлин Кэннон назначить дату суда на декабрь.

Дело о секретных документах

В прошлом году в резиденции Трампа Мар-а-Лаго ФБР нашло немало секретных документов , которые он должен был сдать в Национальный архив по завершении своей каденции. Все это время Трамп отрицал, что знал о нахождении у него секретных документов, однако в июне этого года Федеральная прокуратура получила аудиофайл, в котором Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

После него были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о секретных документах. Дату суда назначили на 14 августа, однако прокурор попросил перенести ее на декабрь 2023 года, заявив, что при нынешней дате ни у защиты, ни у обвинения не будет времени на подготовку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.