Дело "Моршинской" близится к финалу: что происходит с активами IDS Ukraine

Судебный процесс в ВАКС по национализации активов группы IDS Ukraine, в которую входят производители минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская", приближается к завершению. В то же время передача арестованных активов в управление победителю конкурса АРМА сопровождается процедурными вопросами и юридическими рисками.

РБК-Украина рассказывает подробнее о ситуации вокруг IDS Ukraine и о том, почему возникли проблемы.

Суд в ВАКС близится к завершению: что будет с активами дальше

Несмотря на то, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 9 ноября 2026 года вновь отложил заседание по делу о национализации активов группы компаний IDS Ukraine ("Моршинская", "Миргородская"), процесс, который длится более двух лет, уже близится к завершению.

Для принятия итогового решения коллегии судей осталось провести всего несколько слушаний. После этого часть подсанкционных лиц в структуре собственности предприятия должны передать Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации.

Параллельно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовится заключить договор об управлении активами с победителем конкурса - ООО "Юридическое бюро "Приоритас". Впрочем, на этапе оформления договора возник ряд процедурных коллизий.

Просроченная оценка и разница в 3 млрд грн

Согласно документам конкурса, стоимость арестованных активов IDS Ukraine была определена ООО "Голд прайс" в отчете от 6 марта 2026 года. По данным Реестра арестованных активов, срок действия отчета составлял шесть месяцев и завершился 6 сентября.

Сам аукцион состоялся 7 сентября, то есть на следующий день после истечения указанного срока.

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Правила передачи активов верно определяют порядок выполнения соглашений. В частности, пункт 81 Примерного договора управления (постановление Кабинета Министров № 537) и условия самого конкурса АРМА требуют, чтобы расчет банковской гарантии управляющего (2% рыночной стоимости) опирался исключительно на актуальный отчет об оценке на дату предоставления гарантии.

Статья 21-2 Закона об АРМА также указывает на то, что именно актуальная рыночная стоимость является основой для финансовых обязательств управляющего и плана управления.

Еще один вопрос касается стоимости активов. По оценке ООО "Голд прайс", она составляет около 5 млрд грн, тогда как в материалах ВАКС фигурирует сумма около 8 млрд грн. Расхождение в оценках составляет около 3 млрд грн. Это может влиять на расчет банковской гарантии и финансовых обязательств управляющего.

IDS Ukraine обратилась в АРМА

2 ноября IDS Ukraine направила в АРМА письмо с предложением провести новую независимую оценку активов для подписания договора управления и актов приема-передачи.

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В компании подчеркивают, что подписание документов на основании устаревшего отчета создает риски судебного обжалования результатов торгов.

Кроме того, по мнению IDS Ukraine, действия должностных лиц АРМА требуют проверки на предмет возможных признаков уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.