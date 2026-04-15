Дело "Мидас": экс-министру энергетики Галущенко продлили арест

По данным следствия, во время пребывания Галущенко в должности участники предполагаемой преступной группы получили более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.

Часть этих средств, как утверждается, легализовали через криптовалютные операции и инвестиции в фонд, зарегистрированный на острове Ангилья.

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен

В то же время сторона обвинения настаивала на залоге в 425 млн гривен.