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Россия не выдаст двух приговоренных по делу MH17 Нидерландам, - "Интерфакс"

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Четверг 17 ноября 2022 18:10
Россия не выдаст двух приговоренных по делу MH17 Нидерландам, - "Интерфакс" Фото: Россия не выдаст двух приговоренных по делу MH17 Нидерландам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России отказываются выдавать Нидерландам двух приговоренных по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Речи идет о Игоре Гиркине и Сергее Дубинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы", - сказал источник издания в правоохранительных органах.

Он также заявил, что власти РФ не признают решение Гаагского суда, поскольку Россия была отстранена от расследования крушения самолета на Донбассе.

Напомним, сегодня суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко были приговорены к пожизненному заключению.

Суд также удовлетворил выплаты родственникам жертв в размере 16 млн евро.

Подробнее о приговоре суда читайте по в материале РБК-Украина.

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