Дело о "крышевании" колл-центров: ВАКС оставил Кропиву под стражей

Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты должностного лица Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Он остается под стражей с альтернативой внесения 120 миллионов гривен залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Защита Кропивы просил отменить меру пресечения или изменить ее на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Кроме того, адвокаты и сам подозреваемый настаивали на уменьшении суммы залога до 2 миллионов гривен. Чиновник убеждал, что это максимальная сумма, которую он может уплатить в соответствии с задекларированным состоянием.
В то же время, прокурор САП выступил против удовлетворения апелляции и привел новые аргументы следствия:
Кроме того, сторона обвинения опровергла заявление Кропивы о том, что во время задержания 4 сентября он находился в служебной командировке - соответствующих документов следствие не выявило.
Учитывая аргументы прокурора, суд решил оставить определение первой инстанции без изменений.
6 сентября ВАКС взял под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы до 2 ноября с возможностью залога в 120 млн гривен (прокуроры ходатайствовали о 200 млн гривен).
Чиновник фигурирует в масштабной разработке НАБУ и САП под названием операция "Карфаген".
По версии следователей, Кропива возглавлял преступную организацию, которая систематически получала взятки за покрытие деятельности мошеннических колл-центров и отмывала полученные доходы.
Напомним, что в рамках этого дела Высший антикоррупционный суд арестовал адвоката Александра Дидича - доверенное лицо и родственника Кропивы.
Кроме того, на фоне расследования операции "Карфаген" три топпрокурора потеряли свои должности.
В частности, заявление на увольнение написала первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, а также были уволены должностные лица Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич и Максим Штомпель.