Справа про "кришування" кол-центрів: ВАКС залишив Кропиву під вартою

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Він залишається під вартою з альтернативою внесення 120 мільйонів гривень застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Захист Кропиви просив скасувати запобіжний захід або змінити його на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Крім того, адвокати та сам підозрюваний наполягали на зменшенні суми застави до 2 мільйонів гривень. Посадовець переконував, що це максимальна сума, яку він спроможний сплатити відповідно до задекларованих статків.
Водночас прокурор САП виступив проти задоволення апеляції та навів нові аргументи слідства:
Крім того, сторона обвинувачення спростувала заяву Кропиви про те, що під час затримання 4 вересня він перебував у службовому відрядженні - відповідних документів слідство не виявило.
Враховуючи аргументи прокурора, суд вирішив залишити ухвалу першої інстанції без змін.
6 вересня ВАКС взяв під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву до 2 листопада з можливістю застави у 120 млн гривень (прокурори клопотали про 200 млн гривень).
Посадовець фігурує у масштабній розробці НАБУ та САП під назвою операція "Карфаген".
За версією слідчих, Кропива очолював злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі за покривання діяльності шахрайських кол-центрів та відмивала отримані прибутки.
Нагадаємо, що у рамках цієї ж справи Вищий антикорупційний суд заарештував адвоката Олександра Дидича - довірену особу та родича Кропиви.
Крім того, на тлі розслідування операції "Карфаген" три топпрокурори втратили свої посади.
Зокрема, заяву на звільнення написала перший заступник генерального прокурора Марія Вдовиченко, а також були звільнені посадовці Черкаської обласної прокуратури Вікторія Дидич та Максим Штомпель.