Дело о "крышевании" борделей: суд арестовал чиновника миграционной полиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд столицы арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

По данным следствия, правоохранитель был задержан в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин в занятие проституцией.

Фото: суд арестовал чиновника миграционной полиции (facebook.com kyiv.gp.gov.ua)

Согласно материалам досудебного расследования, заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины возглавлял деятельность преступной организации.

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения борделей, по местам жительства фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. Были задержаны 15 участников группировки.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании мер пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен каждому.

Сейчас заместителю начальника Департамента грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.