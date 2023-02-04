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Справа про "кришування" борделів: суд заарештував чиновника міграційної поліції

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Україна, Субота 04 лютого 2023 16:35
Справа про "кришування" борделів: суд заарештував чиновника міграційної поліції Фото: суд заарештував чиновника міграційної поліції (facebook.com kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, Печерський районний суд Києва заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції, якого підозрюють в "кришуванні" діяльності банди сутенерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За клопотанням Київської міської прокуратури суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

За даними слідства, правоохоронець був затриманий у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Фото: суд заарештував чиновника міграційної поліції (facebook.com kyiv.gp.gov.ua)

Згідно з матеріалами досудового розслідування, заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України очолював діяльність злочинної організації.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування борделів, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. Було затримано 15 учасників угруповання.

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів заступнику начальника Департамента та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". "Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тисяч гривень кожному.

Наразі заступнику начальника Департамента загрожує до дванадцяти років за гратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку місяця працівники прокуратури викрили масштабне угрупування, котре організувало діяльність закладів розпусти в Києві.

Раніше в Одесі СБУ затримала банду, яка тероризувала місцеве населення.

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