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Операция "Карфаген": НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

12:45 05.09.2026 Сб
2 мин
Кто был вовлечен в преступную организацию?
aimg Юлия Капитонова
Операция "Карфаген": НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора Фото: НАБУ и САП отчитываются о результатах новой операции (nabu.gov.ua)
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НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и занималась легализацией незаконно полученного миллионного состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

По данным следствия, схему организовал один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

В середине 2025 года чиновник создал преступную организацию и возглавил ее, привлекая к деятельности действующих работников прокуратуры и приближенных к нему лиц.

Участники группировки, по версии следствия, наладили систематическое получение взяток за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Такие структуры массово обманывали людей, среди которых были как граждане Украины, так и иностранцы.

Операция &quot;Карфаген&quot;: НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Полученные незаконным путем средства фигуранты легализовывали с помощью разных схем.

В частности, более 20 млн грн потратили на:

  • покупку недвижимости;
  • драгоценностей;
  • другого ценного имущества.

Операция &quot;Карфаген&quot;: НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Еще около 12 млн грн - минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группировки скрыл путем их перерегистрации на третьих лиц. Среди них - недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

Кроме того, более 10 млн грн участники организации разместили на банковских счетах близких лиц, маскируя эти средства под легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности.

Операция &quot;Карфаген&quot;: НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Правоохранители разоблачили пятерых участников преступной организации.

Их действия предварительно квалифицировали по ст. 255 УК Украины - создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Операция &quot;Карфаген&quot;: НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген" (Фото: nabu.gov.ua)

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.

Напомним, 4 сентября впервые стало известно, что антикоррупционные органы Украины проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генпрокурора.

Кстати, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров.

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