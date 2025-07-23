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Дело Кириленко: расследование о незаконном обогащении главы АМКУ завершено

Фото: глава АМКУ Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Татьяна Степанова

НАБУ и САП завершили расследование по делу действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о:

  • 6 квартирах в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

 

Дело Кириленко

Напомним, в августе 2024 года НАБУ сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко подозрение в незаконном обогащении на более 56 млн гривен. Согласно данным следствия, в период с 2020 до 2023 года, стал владельцем 21 объекта недвижимого имущества и люксового автомобиля. Однако имущество он не задекларировал.

Разница между стоимостью имущества и финансовым состоянием чиновника и его жены составила 72,1 млн гривен.

В июле Кириленко было сообщено о подозрении.

Уже в конце августа ему избрали меру пресечения, но в тот же день за него внесли залог в полном размере.

Позже Кириленко объявили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также подозрение объявили и его жене.

В июле 2025 года дело Кириленко о незаконном обогащении направили в суд.

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Антимонопольный комитет УкраиныНАБУВячеслав КириленкоСАП