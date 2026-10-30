Дело "Карфаген": ВАКС смягчил меру пресечения фигурантам

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и еще на два месяца продлил срок содержания под стражей трем участникам преступной организации. По данным следствия, эта группировка действовала в Офисе генпрокурора и занималась "крышеванием" мошеннических колл-центров.

Речь идет о заместителе руководителя подразделения Офиса генпрокурора Сергее Крапиве, обвиняемом в управлении преступной организацией, его сообщнице Елизавете "Музе" Ивахненко и доверенном лице.

Суд снизил суммы залога для подозреваемых: для Сергея Крапивы - со 120 млн грн до 93 млн грн, для Елизаветы Ивахненко - с 20 млн грн до 15 млн грн, а для доверенного лица - с 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Дело "Карфаген"

Напомним, НАБУ и САП раскрыли подробности расследования под названием "Карфаген". По данным следствия, один из чиновников Офиса генерального прокурора мог обеспечивать "крышевание" мошеннических колл-центров.

Ключевым фигурантом дела стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

На опубликованных антикоррупционными органами записях также упоминался генеральный прокурор Руслан Кравченко. В частности, Крапива якобы организовал перелет его сожительницы в Испанию незадолго до запланированной командировки туда самого генпрокурора.

Позже, 6 сентября, ВАКС избрал Крапиве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 млн гривен.