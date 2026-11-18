ВАКС избирает меру пресечения Андрею Осипову, фигурирующую на записях НАБУ "Карфаген" под псевдонимом "Криминал". Сторона обвинения просит заключение под стражу без залога.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Прокурор САП просит суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Среди оснований такого ходатайства сторона обвинения называет риск побега фигуранта за границу, возможность давления на свидетелей и других подозреваемых, а также вероятность уничтожения или искажения доказательств.

По словам прокурора, подозреваемому инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, среди которых участие в преступной организации, коррупционные преступления и легализация имущества. По некоторым статьям ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также прокурор обратил внимание на то, что у подозреваемого есть загранпаспорт и, по информации следствия, он 37 раз пересекал государственную границу. В общей сложности за пределами Украины он провел около 300 дней.

Влиятельные связи фигуранта

Отдельно сторона обвинения напомнила о связях подозреваемого с бывшим главой СБУ Василием Малюком и другими представителями правоохранительных органов (Дука, Рубель и т.д.).

По мнению прокурора, фигурант может воспользоваться этими контактами, чтобы скрываться от следствия или незаконно влиять на участников уголовного производства.

Кроме того, прокурор сослался на материалы негласных следственных (розыскных) действий. В них, в частности, зафиксированы разговоры подозреваемого с представителями правоохранительных органов, а также переписка по обыскам в колл-центре в Одессе и возвращение изъятой техники.

Еще одним аргументом обвинения стал отказ подозреваемого предоставить пароли от мобильных телефонов во время задержания. Следствие предполагает, что это могло быть связано с риском уничтожения улик.