ВАКС обирає запобіжний захід Андрію Осіпову, який фігурує на записах НАБУ "Карфаген" під псевдонімом "Кримінал". Сторона обвинувачення просить тримання під вартою без застави.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Прокурор САП просить суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Серед підстав для такого клопотання сторона обвинувачення називає ризик втечі фігуранта за кордон, можливість тиску на свідків та інших підозрюваних, а також імовірність знищення чи спотворення доказів.

За словами прокурора, підозрюваному інкримінують низку тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, серед яких участь у злочинній організації, корупційні злочини та легалізація майна. За деякими статтями йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також прокурор звернув увагу на те, що підозрюваний має закордонний паспорт і, за інформацією слідства, 37 разів перетинав державний кордон. Загалом за межами України він провів близько 300 днів.

Впливові зв'язки фігуранта

Окремо сторона обвинувачення згадала про зв'язки підозрюваного з колишнім головою СБУ Василем Малюком та іншими представниками правоохоронних органів (Дука, Рубель тощо).

На думку прокурора, фігурант може скористатися цими контактами, щоб переховуватися від слідства або незаконно впливати на учасників кримінального провадження.

Крім того, прокурор послався на матеріали негласних слідчих (розшукових) дій. У них, зокрема, зафіксовані розмови підозрюваного з представниками правоохоронних органів, а також листування стосовно обшуків у кол-центрі в Одесі та повернення вилученої техніки.

Ще одним аргументом обвинувачення стала відмова підозрюваного надати паролі від мобільних телефонів під час затримання. Слідство припускає, що це могло бути пов’язано з ризиком знищення доказів.