Дело Гринкевича. Офис генпрокурора просит арест с залогом для трех фигурантов

В Печерский районный суд Киева прокуратура подала ходатайство об избрании мер трем подозреваемым по делу о поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

Отмечается, что подозреваемыми двое руководителей предприятий и их представитель. В прокуратуре не раскрывают имен фигурантов, вместе с тем, как сообщали источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о деле львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его сына Романа, в частности.

"В ходатайствах прокуратура просит применить к фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн каждому", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Сегодня, 18 января, суд приступил к рассмотрению первого ходатайства.

Также в прокуратуре добавили, что еще "один участник преступной организации объявлен в розыск".

Дело Гринкевича

Напомним, что вчера, 17 января, стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

Как проинформировали РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет, в частности, о предпринимателях Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Сотрудники Бюро сообщили, что разоблачили фигурантов на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Отметим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич находится в СИЗО. Так, 30 декабря 2023 года Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн. гривен.

Как сообщалось, в конце прошлого года львовский бизнесмен был задержан при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

После чего Гринкевичу было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, – читайте в материале РБК-Украина.