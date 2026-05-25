Дело "Энергоатома" могло стать элементом давления на Зеленского, - расследование DIE ZEIT

Скандал вокруг "Энергоатома" мог быть инструментом политического давления на Украину при обсуждении мирного плана завершения войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование немецкого еженедельника DIE ZEIT.
В материале под названием "Attack from within" авторы предполагают, что разоблачение коррупционных схем, в которых якобы фигурируют лица из окружения Владимира Зеленского, совпало по времени с критическими международными переговорами.
По данным журналистов, обострение вокруг этого дела произошло осенью, сразу после того, как президент Украины отказался поддерживать предложенный Белым домом план завершения войны.
В издании отмечают, что отдельные пункты этого документа выглядели "написанными в Москве", и именно после отказа Киева ситуацию вокруг "Энергоатома" начали активно использовать для давления на руководство государства.
"Это дело тесно связано с мирными переговорами между Украиной, Россией и США. Первые детали коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" появились именно тогда, когда осенью США представили 28-пунктный план завершения войны. Этот список выглядел так, будто его написали в Москве, и Зеленский наотрез отказался его подписывать - после чего и разразился этот скандал", - пишет DIE ZEIT.
Источники СМИ указывают на то, что утечка информации о расследовании могла быть намеренно спланированной акцией для политического влияния
"Инсайдеры предполагают, что администрация США организовала утечку деталей дела, чтобы сломать сопротивление Зеленского", - говорится в расследовании.
К слову, директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии DIE ZEIT отметил, что президент Украины не является фигурантом этих производств.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о том, что им удалось разоблачить масштабную схему в компании "Энергоатом".
Правоохранители выяснили, что деятельность "Энергоатома" фактически контролировала преступная группировка. Участники группировки требовали, чтобы контрагенты компании платили им от 10% до 15% стоимости контрактов. Таким образом они фактически "покупали" избежание блокировки платежей или сохранение статуса поставщика.
Информированные источники РБК-Украина рассказали, что в группировку входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко.
По информации НАБУ, участники группировки занимались легализацией тех средств, которые они получили незаконным путем. Такую работу выполнял специальный офис в центре Киева. Как выяснили правоохранители, владельцем помещения оказалась семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас важно очистить "Энергоатом" от коррупции. Этот вопрос является приоритетным.