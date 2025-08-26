Дело экс-нардепа Грановского: судья АП ВАКС заявил о недостатке доказательств преступления
Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) Олег Павлишин выразил несогласие с последними решениями суда по делу экс-нардепа Александра Грановского.
Об этом судья Павлишин отметил в особом мнении на решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный "Главком".
Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин в своем особом мнении заявил, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств для подтверждения подозрения от 21 октября 2022 и измененного подозрения от 3 октября 2024 в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского.
По словам судьи, показания ряда лиц - Парфененко Д. М., Горбатко В. С., Вакеряка В. Я., Ляхова О. Б., Задорожного Е. П. и Оливера Хеллера - не подтверждают, что Грановский прямо или косвенно давал поручение должностным лицам ПАО "ОПЗ"(Одесский припортовый завод) на действия, которые, по версии следствия, привели к убыткам предприятия.
Также, по мнению Павлишина, этого не обосновывают контракты с Newscope Estates Limited, заключения экспертиз, протоколы осмотров и допросов.
В частности, протокол анализа телефонных соединений не содержит подтверждения, что абонентские номера принадлежали Грановскому.
Кроме того, приказ Фонда госимущества №629 от 29 апреля 2015 года относительно включения Ткаченко О.С. в правление ОПЗ, согласованный Кабинетом Министров и утвержденный наблюдательным советом, не имеет прямой причинно-следственной связи с действиями Грановского.
По убеждению судьи, ни одно из доказательств, предоставленных обвинением, не подтверждает его причастность к злоупотреблениям с целью извлечения выгоды компанией Newscope Estates Limited.
Исходя из этого, Павлишин считает, что апелляционная жалоба прокурора САП не подлежала удовлетворению, а решение следственного судьи от 20 августа 2024 года следовало оставить в силе.
Апелляционные жалобы защиты на решение от 19 марта 2025 года, по его мнению, нужно было удовлетворить и отменить измененное подозрение от 3 октября 2024 года.
Что известно о деле Грановского
В октябре 2022 НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому в организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе" (99,57 % предприятия принадлежит государству).
В 2015 году ОПЗ заключил соглашения с британской компанией Newscope Estates Ltd. на поставку аммиака и карбамида. НАБУ и САП считают, что компания выполняла роль посредника, из-за которого ОПЗ фактически ничего не поставлял, а удобрения продавались с намеренно заниженной стоимостью.
Участники схемы, среди которых фигурирует бывшая помощница Грановского, член правления ОПЗ Ольга Ткаченко и владелец компании-посредника Павел Чумак, подозреваются в присвоении разницы между ценой удобрений и рыночной стоимостью.
21 октября 2022 года НАБУ и САП объявили о подозрении Грановскому. В декабре того же года ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
20 августа 2024 следственный судья ВАКС отменил подозрение экс-нардепу Грановскому.
Апелляционная палата ВАКС 15 августа 2025 позже отменила это решение, вернув сообщение о подозрении бывшему нардепу. Сам Грановский находится за границей.