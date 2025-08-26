Дело экс-нардепа Грановского: судья АП ВАКС заявил о недостатке доказательств преступления

Об этом судья Павлишин отметил в особом мнении на решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный "Главком".

Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин в своем особом мнении заявил, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств для подтверждения подозрения от 21 октября 2022 и измененного подозрения от 3 октября 2024 в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского.

По словам судьи, показания ряда лиц - Парфененко Д. М., Горбатко В. С., Вакеряка В. Я., Ляхова О. Б., Задорожного Е. П. и Оливера Хеллера - не подтверждают, что Грановский прямо или косвенно давал поручение должностным лицам ПАО "ОПЗ"(Одесский припортовый завод) на действия, которые, по версии следствия, привели к убыткам предприятия.

Также, по мнению Павлишина, этого не обосновывают контракты с Newscope Estates Limited, заключения экспертиз, протоколы осмотров и допросов.

В частности, протокол анализа телефонных соединений не содержит подтверждения, что абонентские номера принадлежали Грановскому.

Кроме того, приказ Фонда госимущества №629 от 29 апреля 2015 года относительно включения Ткаченко О.С. в правление ОПЗ, согласованный Кабинетом Министров и утвержденный наблюдательным советом, не имеет прямой причинно-следственной связи с действиями Грановского.

По убеждению судьи, ни одно из доказательств, предоставленных обвинением, не подтверждает его причастность к злоупотреблениям с целью извлечения выгоды компанией Newscope Estates Limited.

Исходя из этого, Павлишин считает, что апелляционная жалоба прокурора САП не подлежала удовлетворению, а решение следственного судьи от 20 августа 2024 года следовало оставить в силе.

Апелляционные жалобы защиты на решение от 19 марта 2025 года, по его мнению, нужно было удовлетворить и отменить измененное подозрение от 3 октября 2024 года.