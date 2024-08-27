Экс-нардепу Грановскому отменили уведомление о подозрении от НАБУ: что известно

Бывший народный депутат Александр Грановский, которого при президентстве Петре Порошенко называли "куратором президента в судах", выиграл Высший антикоррупционный суд и ему отменили уведомление о подозрении от НАБУ об организации коррупционной схемы на 93,3 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении " Украинской правды ".

"Отменить уведомление о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016. Определение может быть обжаловано непосредственно в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 (пяти) дней со дня ее объявления", - говорится в решении.

Сегодня, 27 августа, пройдет рассмотрение апелляции в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, 21 октября 2022 НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому за организацию коррупционной схемы на 93,3 млн грн на "Одесском припортовом заводе".

В 2015 году ОПЗ заключил соглашения с британской компанией Newscope Estates Ltd. на поставку аммиака и карбамида. НАБУ и САП считают, что компания выполняла роль посредника, из-за которого ОПЗ фактически ничего не снабжал, а удобрения продавались с намеренно заниженной стоимостью.

Участники схемы, среди которых фигурирует бывшая помощница Грановского, член правления ОПЗ Ольга Ткаченко и владелец компании-посредника Павел Чумак, подозреваются в присвоении разницы между ценой удобрений и рыночной стоимостью, выводя эти средства на свои счета. Все они находятся в розыске.

21 октября 2022 года НАБУ и САП объявили о подозрении Грановскому за организацию коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе. В декабре того же года ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в мае 2023 года апелляция ВАКС оставила это решение без изменений.

Суд признал обоснованность подозрения и наличие рисков, в частности побега Грановского от следствия. Однако теперь другой судья Владимир Воронько отменил подозрение. Следует отметить, что Воронько был назначен на должность 06.03.2019, в конце каденции Порошенко, когда Грановского считали "куратором президента в судах".

В настоящее время в суде интересы Грановского представляют адвокаты Екатерина Гупало и Юрий Клебан из юридической компании "Arzinger", как сообщает Центр противодействия коррупции, адвокаты пытались отвести из дела всю группу из 13 детективов НАБУ, а прокурор САП вообще не присутствовал в заседании.

"Такие манипуляции делают для того, чтобы подчеркнуть "беспристрастность" судьи, а одним из признаков якобы предвзятости детективов была плохо организованная коммуникация с прокурором, что и стало основанием для вынесения постановления", - сообщили в ГПК.

Arzinger ранее защищали такие противоречивые фигуры, как Сергей Курченко и Андрей Клюев.