ВАКС уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву до 55 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолютивную часть постановления суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно документу, 31 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн гривен до 55 млн гривен.
Отмечено, что полный текст постановления будет объявлен сегодня, 5 сентября, в 17:00.
Дело Князева
Напомним, 15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн. долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.
18 мая СРП дала разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.
После этого суд уменьшил размер залога Князеву до 75 млн гривен.
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