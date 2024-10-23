Дело о 20 млн гривен. Нардепа Кормышкину не арестовали, за нее поручились Арахамия и Ким

Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким поручились за нардепа Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении на 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - сказано в сообщении САП. Как отметили в прокуратуре, подозреваемую обязали в течение двух месяцев: сообщать следователю, прокурору или суд об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.