Дело о 20 млн гривен. Нардепа Кормышкину не арестовали, за нее поручились Арахамия и Ким
Лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и глава Николаевской ОВА Виталий Ким поручились за нардепа Ирину Кормышкину. Ее подозревают в незаконном обогащении на 20 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
"Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. Кима", - сказано в сообщении САП.
Как отметили в прокуратуре, подозреваемую обязали в течение двух месяцев:
- сообщать следователю, прокурору или суд об изменении своего места жительства и места работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.
Дело Кормышкиной
Напомним, 17 октября стало известно, что Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
По версии правоохранителей, она в 2021-2022 гг. приобрела активы на сумму более 20 млн гривен, но в то время ее официальный доход составил не более 2,7 млн гривен.
Более детально о Кормышкиной - в материале РБК-Украина.
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