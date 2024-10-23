Справа про 20 млн гривень. Нардепа Кормишкіну не арештували, за неї поручилися Арахамія та Кім
Лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поручилися за нардепа Ірину Кормишкіну. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
"Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - сказано в повідомленні САП.
Як зазначили у прокуратурі, підозрювану зобов'язали протягом двох місяців:
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;
- утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Справа Кормишкіної
Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
За версією правоохоронців, вона у 2021-2022 рр. придбала активи на суму понад 20 млн гривень, але на той час її офіційний дохід становив не більше 2,7 млн гривень.
Більш детально про Кормишкіну - у матеріалі РБК-Україна.
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