Справа про 20 млн гривень. Нардепа Кормишкіну не арештували, за неї поручилися Арахамія та Кім

Лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поручилися за нардепа Ірину Кормишкіну. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - сказано в повідомленні САП. Як зазначили у прокуратурі, підозрювану зобов'язали протягом двох місяців: повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами.