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Сработали на опережение? Во Львове обновили графики отключения света на лето

Фото: во Львове обновили графики отключения света на лето (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Львовской области энергетики уже разработали графики отключений света на лето. Их могут применять из-за возможного дефицита мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Львовоблэнерго".

В компании подчеркивают, что никаких распоряжений от "Укрэнерго" о введении графиков отключений света пока нет. Но сейчас на украинских электростанциях продолжается масштабный ремонт, который позволит подготовиться к следующему отопительному сезону. В такой ситуации отдельные энергоблоки некоторое время не смогут производить электроэнергию.

"Также этим летом объемы работ будут больше, чем в предыдущие годы из-за российских атак минувшей осени-зимы на энергообъекты. Поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме и, как следствие, необходимость внедрения графиков", - объясняют в "Львовоблэнерго".

В компании уточнили, что графики разработаны с учетом специфики летнего периода и прогнозированного дефицита мощности.

Ознакомиться с графиками отключений света для Львовской области можно по ссылке.

В случае введения графиков "Львовоблэнерго" обещает сразу сообщить об этом на своем сайте и в соцсетях.

Отключения света могут вернуть?

Стоит заметить, что 14 мая исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупреждал о возможном возвращении отключений света в Украине в холодный период.

Это связано с тем, что энергетическую систему нашей страны не удалось полностью восстановить после ряда массированных ударов российских оккупантов по украинским объектам критической инфраструктуры.

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