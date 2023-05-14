Отключения света могут вернуться? Что говорят в ДТЭК

В Украине могут начать снова выключать свет, поскольку энергетическая система до сих пор не восстановилась после массированных атак России. Ограничения могут вернуть в холодный период, но не летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летний период. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", - отметил он.

По словам Сахарука, в Украине 75% тепловых генераций повреждены или разрушены в результате российских дроновых и ракетных атак. Для восстановления энергетической системы необходимо время и значительные средства.

"12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой", - добавил он.

Сахарук подчеркнул, что во избежание отключений нужно защитить Украину от российских атак, а также профинансировать ремонтные работы.

Напомним, недавно в соцсетях распространялась информация о якобы отключении света в мае. В "Укрэнерго" опровергли эти заявления и назвали их фейками. Украинцев призвали не манипулировать по этой теме.

При этом эксперты полагают, что летом Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

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