Спрацювали на випередження? У Львові оновили графіки відключення світла на літо

У компанії наголошують, що жодних розпоряджень від "Укренерго" про запровадження графіків відключень світла поки що немає. Але зараз на українських електростанціях триває масштабний ремонт, який дозволить підготуватись до наступного опалювального сезону. У такій ситуації окремі енергоблоки деякий час не зможуть виробляти електроенергію.

"Також цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки через російські атаки минулої осені-зими на енергооб'єкти. Тому в літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, необхідність впровадження графіків", - пояснюють у "Львівобленерго".

У компанії уточнили, що графіки розроблені з урахуванням специфіки літнього періоду та прогнозованого дефіциту потужності.

Ознайомитись із графіками відключень світла для Львівської області можна за посиланням.

У разі введення графіків "Львівобленерго" обіцяє відразу повідомити про це на своєму сайті та в соцмережах.

Вимкнення світла можуть повернути?

Варто зауважити, що 14 травня виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук попереджав про можливе повернення вимкнень світла в Україні в холодний період.

Це пов'язано з тим, що енергетичну систему нашої країни не вдалося повністю відновити після масованих ударів російських окупантів по українських об'єктах критичної інфраструктури.