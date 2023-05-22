Спрацювали на випередження? У Львові оновили графіки відключення світла на літо

У Львівській області енергетики вже розробили графіки відключень світла на літо. Їх можуть застосовувати через можливий дефіцит потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Львівобленерго".
У компанії наголошують, що жодних розпоряджень від "Укренерго" про запровадження графіків відключень світла поки що немає. Але зараз на українських електростанціях триває масштабний ремонт, який дозволить підготуватись до наступного опалювального сезону. У такій ситуації окремі енергоблоки деякий час не зможуть виробляти електроенергію.
"Також цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки через російські атаки минулої осені-зими на енергооб'єкти. Тому в літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, необхідність впровадження графіків", - пояснюють у "Львівобленерго".
У компанії уточнили, що графіки розроблені з урахуванням специфіки літнього періоду та прогнозованого дефіциту потужності.
Ознайомитись із графіками відключень світла для Львівської області можна за посиланням.
У разі введення графіків "Львівобленерго" обіцяє відразу повідомити про це на своєму сайті та в соцмережах.
Варто зауважити, що 14 травня виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук попереджав про можливе повернення вимкнень світла в Україні в холодний період.
Це пов'язано з тим, що енергетичну систему нашої країни не вдалося повністю відновити після масованих ударів російських окупантів по українських об'єктах критичної інфраструктури.
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