"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для постачальників тепла населенню
НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ в рамках спеціальних обовязків (ПСО). У квітні 2021 ціна газу складе 6 522,86 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 3,9% вище, ніж у березні 2021 року (6 279,77 грн).
Про це повідомляється на сайті НАК.
Як зазначили в прес-службі НАК, компанія визначила ціну ПСО востаннє через заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла.
У прес-службі нагадали, що з 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2018 № 867. Згідно із документом, компанія постачала газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за ринковою формулою.
У зв’язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго мають отримати змогу вільно обирати постачальника газу. З боку Групи "Нафтогаз" постачати газ великим виробникам тепла буде ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Контракти укладатимуться на комерційних засадах. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", додали в прес-службі.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.
"Нафтогаз" надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.