"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для постачальників тепла населенню

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ в рамках спеціальних обовязків (ПСО). У квітні 2021 ціна газу складе 6 522,86 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 3,9% вище, ніж у березні 2021 року (6 279,77 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Як зазначили в прес-службі НАК, компанія визначила ціну ПСО востаннє через заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла.

У прес-службі нагадали, що з 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2018 № 867. Згідно із документом, компанія постачала газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за ринковою формулою.

У зв’язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго мають отримати змогу вільно обирати постачальника газу. З боку Групи "Нафтогаз" постачати газ великим виробникам тепла буде ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Контракти укладатимуться на комерційних засадах. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", додали в прес-службі.