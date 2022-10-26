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"Наблюдается положительный тренд": Зеленский об оборонном сотрудничестве с Израилем

Фото: Украина и Израиль усилили оборонное сотрудничество (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. Страны обмениваются данными разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг с президентом Гвинеи-Бисау.

Президент Украины сообщил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни. Также он подчеркнул, что уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами.

"Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее стало известно, что Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Тогда же Владимир Зеленский обратился к израильским партнерам с призывом передать Украине системы ПВО .

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