"Спостерігається позитивний тренд": Зеленський про оборонну співпрацю з Ізраїлем

Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері. Країни обмінюються даними розвідки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг з президентом Гвінеї-Бісау.
Президент України повідомив, що задоволений результатами співпраці, яка активізувалась останніми днями. Також він підкреслив, що приділяє багато часу відносинам з ізраїльськими партнерами.
"Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний", - сказав Зеленський.
Зі слів Зеленського, відомо, що почали співпрацю українська та ізраїльска розвідки. Остання підтвердила інформацію, що Росія використала близько 400 іранських дронів, атакуючи цивільну і енергетичну інфраструктуру України.
Раніше стало відомо, що Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, щоб збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Тоді ж Володимир Зеленський звернувся до ізраїльских партнерів з закликом передати Україні системи ППО.