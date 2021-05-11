Міноборони завершує підготовку Плану оборони України, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що міністерство завершує підготовку Плану оборони нашої держави. Також завершується і підготовка Стратегічного оборонного бюлетеню.

"Також був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону України, про Збройні сили України. Міністерством оборони завершується на сьогодні розробка Стратегічного оборонного бюлетеню та Плану оборони України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України, а також доручив Кабінету міністрів і силовикам розробити його відповідно до цієї структури.

Так, 25 вересня 2019 року набрав чинності закон про План оборони України, автором якого є Зеленський. Він передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надає право президенту затверджувати структуру плану.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2020-го Україна схвалила нову національну програму для інтеграції в НАТО. Програма передбачає як реформи сектора безпеки й оборони, так і демократичні перетворення в Україні. Вона максимально наближена за змістом і принципами до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку ж структуру.