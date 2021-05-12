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Воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі, - Таран

Новость на русском → Середа 12 травня 2021 10:32
Воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі, - Таран Фото: міністр оборони України Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Воєнна політика, яку Кремль розгортає на пострадянському просторі, загрожує не тільки країнам Чорноморського й Балтійського регіонів. Вона може спровокувати міжнародний збройний конфлікт в Європі.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Він відзначив, що Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

Крім того, Москва нарощує наступальні угрупування військ, розгортає нову ракетну зброю та проводять масштабні військові навчання на західних кордонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"Така воєнна політика Кремля загрожує нацбезпеці України та інших держав Балтійського та Чорноморського регіону і вона може призвести до подальшої ескалації збройної агресії проти України та спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі", - сказав Таран.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам "з агресивними планами". За його словами, Росія буде забезпечувати права російського народу і твердо захищати національні інтереси.

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