Воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі, - Таран

Воєнна політика, яку Кремль розгортає на пострадянському просторі, загрожує не тільки країнам Чорноморського й Балтійського регіонів. Вона може спровокувати міжнародний збройний конфлікт в Європі .

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на Всеукраїнському форумі "Україна 30" .

Він відзначив, що Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

Крім того, Москва нарощує наступальні угрупування військ, розгортає нову ракетну зброю та проводять масштабні військові навчання на західних кордонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

"Така воєнна політика Кремля загрожує нацбезпеці України та інших держав Балтійського та Чорноморського регіону і вона може призвести до подальшої ескалації збройної агресії проти України та спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі", - сказав Таран.