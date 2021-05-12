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Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом 2-3 років, - Таран

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Київ, Середа 12 травня 2021 12:33
Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом 2-3 років, - Таран Фото: міністр оборони України Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення спроможностей оборони в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Мінборони.

Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.

"Реалізація вже закладених проєктів дозволить протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.

Раніше він говорив, що міністерство завершує підготовку Плану оборони України. Також завершується і підготовка Стратегічного оборонного бюлетеню.

Зокрема, був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону України, про Збройні сили України.

Нагадаємо, Таран заявив, що воєнна політика Кремля може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі.

Зазначимо, Росія розгорнула біля українських кордонів 100-тисячну армію. Російська техніка та військові розташовані навколо України на 5 напрямках.

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