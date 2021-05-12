Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение 2-3 лет, - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Минбороны.
Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.
"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.
Ранее он говорил, что министерство завершает подготовку Плана обороны Украины. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.
В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины.
Напомним, Таран заявил, что военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.
Отметим, Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях.