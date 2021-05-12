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Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение 2-3 лет, - Таран

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 12:33
Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение 2-3 лет, - Таран Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны.

Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.

"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.

Ранее он говорил, что министерство завершает подготовку Плана обороны Украины. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.

В частности, был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины.

Напомним, Таран заявил, что военная политика Кремля может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Отметим, Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях.

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