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Колаборант Сальдо знаходиться в комі: що відомо

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Херсон, П'ятниця 05 серпня 2022 15:46
Колаборант Сальдо знаходиться в комі: що відомо Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Руслан Гаращенко

Головний гауляйтер Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі. Напередодні колаборанта госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Джерело пропагандистського видання RT зазначає, що стан гауляйтера Сальдо оцінюється як середньої тяжкості.

Напередодні його госпіталізували нібито після медогляду. Сам колаборант повідомив, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного COVID-19".

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.

Як відомо, російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.

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Херсон колаборант
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