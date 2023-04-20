Спортсменам из РФ и Беларуси продлили запрет на участие в турнирах по бадминтону

Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в международных турнирах по бадминтону.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Всемирной федерации бадминтона (BWF).

"Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в любых международных турнирах, санкционированных BWF", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, данная позиция отражает главное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов. Там также заявили, что BWF выражает непоколебимую поддержку народу Украины и украинскому бадминтонному сообществу.

"Мы решительно осуждаем вторжение в Украину, которое противоречит основным ценностям BWF и нашей цели достичь мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать открытый диалог с членами BWF и нашими партнерами по международному спортивному движению, чтобы вовремя пересмотреть нашу позицию" BWF.