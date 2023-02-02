Шмыгаль о вступлении в ЕС: до конца 2024 должны быть готовы, хотя он может затянуться
Украина должна быть готова к вступлению в Евросоюз до конца 2024 года, однако не исключено, что решение внутри ЕС еще может занять время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль подчеркнул, что весной Украина может рассчитывать на положительную оценку усилий со стороны Еврокомиссии.
"Наша задача - к концу 2023 года быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 года - быть готовыми к членству в ЕС", - подчеркнул он.
Однако отметил, что мы должны понимать, что принятие окончательного решения внутри ЕС может занять определенное время, однако Украина должна делать все от себя зависящее для достижения результата.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что ждет важного решения о членстве в Европейском Союзе уже весной, когда придет время оценивать выполнение ключевых реформ.
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