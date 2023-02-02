Шмыгаль о вступлении в ЕС: до конца 2024 должны быть готовы, хотя он может затянуться

Украина должна быть готова к вступлению в Евросоюз до конца 2024 года, однако не исключено, что решение внутри ЕС еще может занять время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Шмыгаль подчеркнул, что весной Украина может рассчитывать на положительную оценку усилий со стороны Еврокомиссии.

"Наша задача - к концу 2023 года быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 года - быть готовыми к членству в ЕС", - подчеркнул он.

Однако отметил, что мы должны понимать, что принятие окончательного решения внутри ЕС может занять определенное время, однако Украина должна делать все от себя зависящее для достижения результата.