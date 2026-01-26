ua en ru
Главная » Новости » В мире

Соединенные Штаты перебрасывают танки Abrams в Румынию

Понедельник 26 января 2026 13:52
Соединенные Штаты перебрасывают танки Abrams в Румынию
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты перебрасывают в Румынию новые армейские подразделения, на вооружении которых, зоркема, находятся танки Abrams.

Об этом заявил начальник штаба обороны Румынии Георгице Влад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.

По словам начальника штаба обороны, новое подразделение является частью обычного присутствия США в Румынии, разворачивается на ротационной основе и не означает увеличения численности войск в стране.

Влад не назвал количество американских танков, которые перебрасываются в Румынию, но подчеркнул, что вооруженные силы европейской страны сейчас закупают 54 танка такого же типа.

Он также добавил, что в ходе общения с представителями командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе было определено, что НАТО сохранит свое обязательство по предоставлению сил для обороны страны в соответствии с региональными планами.

"Соединенные Штаты согласились сохранить тот же уровень вклада сил и, кроме того, улучшить качество и летальность сил, развернутых в Румынии. Лучшим примером является развертывание отряда американских солдат, оснащенных танками Abrams", - заявил генерал Георгице Влад.

Что предшествовало

Напомним, в октябре Соединенные Штаты объявили, что сократят свое военное присутствие в Румынии, выведя батальон из ротационной бригады, предназначенной для защиты юго-восточного фланга НАТО, одновременно оставляя около тысячи военнослужащих в стране.

Кроме американских войск, Румыния принимает многочисленные европейские войска. Общее количество американских и европейских войск, остающихся в стране после решения Вашингтона сократить свое присутствие, составляет около 3,5 тысячи солдат.

Также сообщалось, что в Европе с января 2026 года заработал второй по величине логистический центр НАТО, который будет координировать и обеспечивать поставки вооружения для Украины. Он размещен на одной из баз НАТО в Румынии.

