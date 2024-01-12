США и Британия нанесли авиаудары по базам хуситов в Йемене, - СМИ
Соединенные Штаты и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Сообщается, что удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.
По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносятся американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.
Официальный представитель Пентагона отметил, что США и Британия нанесли удары с воздушных, морских и подводных "платформ". Эти удары были направлены по радарам, объектам противовоздушной обороны, а также по местам хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.
Удары наносились по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.
Неназванный американский чиновник также отметил, что удары достигли своей цели. По его словам, удары по позициям хуситов в Йемене уже закончились, но США оставляют за собой право ответить, если угрозы продолжатся.
Нападение хуситов на корабли в Красном море
В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.
Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.
Также отмечалось, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море.
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