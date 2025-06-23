Ребенок рисует на стенах? Вот 10 способов оттереть ручку с обоев
Часто бывает, что активный ребенок рисует не только в альбоме, но и везде вокруг себя. Поэтому как отчистить чернила со стены, чтобы не нужно было менять обои?
РБК-Украина объясняет, чем лучше удалять следы ручки с обоев и как легче это будет сделать.
Как читать маркировку обоев
На этикетке обоев указана устойчивость материала к влаге.
Одна волна (М-1) означает, что обои можно лишь слегка протирать влажной тканью без моющих средств. Три волны (М-3) позволяют применять много воды и моющие средства.
Оттереть ручку уксусом
Уксус помогает эффективно удалить свежие следы чернил на влагостойких обоях. Для этого достаточно смочить ватный диск или ткань 9% столовым уксусом и аккуратно протирать загрязнения.
После удаления чернил следует обработать обои влажной губкой, чтобы смыть остатки уксуса.
Удаление марганцовкой с уксусом
Для светлых водостойких обоев без рисунка можно приготовить раствор марганцовки в уксусе. Ватной палочкой нанесите раствор на следы чернил и оставьте на 15-20 минут. Затем раствор нужно удалить ватным диском, смоченным в перекиси водорода.
Очистка перекисью водорода
Перекись водорода подходит для светлых влагостойких обоев без рисунка. Ею смачивают ватную палочку и аккуратно наносят на чернильные следы, пока они не начнут светлеть. После процедуры обои протирают влажной тканью.
Удаление кислотой
Для флизелиновых и виниловых обоев можно использовать смесь лимонной и щавелевой кислоты с водой. Ватной палочкой наносят раствор на следы ручки, обрабатывая их до полного исчезновения. Затем обязательно протирают обои влажной тканью.
Дети любят рисовать на любых поверхностях (фото: Freepik)
Лак для волос
Лак подходит для удаления чернил с виниловых обоев. Его распыляют на пятно и через несколько секунд протирают влажной тканью или ватным диском. Важно не ждать, пока лак высохнет, иначе он закрепит чернила.
Технический спирт
Этот метод более агрессивный и подходит для новых и старых следов чернил на неокрашенных и беззеркальных обоях.
Ватной палочкой с техническим спиртом обрабатывают загрязнение, через 5-10 минут протирают влажной тканью. Не рекомендуется использовать этот способ для цветных или рисуночных обоев.
Соль
Для влагостойких флизелиновых и виниловых обоев смешивают соль с небольшим количеством воды до кашеобразной консистенции.
Массу наносят на ватный диск и прикладывают к следам ручки на 5-7 минут. Затем соль снимают, а обои протирают влажной губкой.
Ластик
Обычный канцелярский ластик подходит для большинства видов обоев, но нужно действовать осторожно, чтобы не повредить покрытие.
Ластик-клячка, которую используют художники, не стирает бумагу, а впитывает чернила и графит. Оба способа являются щадящими и эффективными для сухой очистки.
Специальные средства и пена для бритья
Специальные пятновыводители стоит выбирать в соответствии с типом обоев и следовать инструкции производителя. Пену для бритья наносят на чернильные пятна, дают высохнуть, а затем удаляют сухой тканью или бумажным полотенцем.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и Cleanipedia.